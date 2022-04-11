Генштаб: Втрати військ росії вбитими сягнули 19 500 осіб

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Втрати військ росії вбитими на 11 квітня сягнули 19 500 осіб, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога у техніці наразі такі: 725 танків, 1 923 бойові машини, 347 артилерійських систем, 111 реактивних систем залпового вогню, 55 засобів ППО, 154 літаки, 137 гелікоптерів, 1 387 одиниць автотехніки, 7 кораблів та катерів, 76 цистерн з ПММ, 119 БПЛА, 25 одиниць спецтехніки та 4 пускові установки тактичних ракетних комплексів.