У Bellingcat заявили, що путін провів чистку в ФСБ через ситуацію в Україні

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Керівник групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв заявив, що путін провів чистку в ФСБ. За його словами, під неї потрапили 150 офіцерів 5-ї служби, які займались «українським питанням» — тобто розвідкою, аналітикою і постачанням путіну відповідної інформації.

Про це він розповів каналу «Популярная политика».

«Можу сказати, що значна частина з них, якщо не заарештована, то точно не працює вже у ФСБ. Чистка точно пройшла. Через пару днів сподіваюся, що зможемо опублікувати щось конкретніше про долю цих людей», — заявив Грозєв.

Він додав, що колишнього керівника 5-ї служби ФСБ генерал-полковника Сергія Бесіду вже відправили до СІЗО.