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Британська розвідка: знайдено масове поховання мирних українців у Бузовій, надходять заяви про сексуальне насильство російських військових

Автор:
Юля Шередега
Дата:

Стас Козлюк / Бабель

Британська розвідка зафіксувала нові докази воєнних злочинів росії, зокрема у звільненій від російської окупації Бузовій на Київщині. Про це повідомили в Міноборони Великої Британії.

«Сюди входить інформація про виявлену поблизу Бузової імпровізовану могилу із загиблими українськими цивільними», — йдеться в повідомленні.

Також продовжують надходити звинувачення про сексуальне насильство з боку росіян.