Що у світі писали про війну в Україні 10 квітня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

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Поки росія продовжує вторгнення в Україну, риторика російської православної церкви стає все більш шокуючою і небезпечною. Цим рпц ставить під загрозу долю православ’я на Заході, пише видання Religion Dispatches, адже її європейські парафії вже просять перевести їх до церковної юрисдикції Константинополя. Ба більше, як пише видання, патріархія кирила вже загрожує самій можливості розвитку та процвітання православного християнства у сучасному світі.

Український опір змусив сердце західної демократії знову битися, продемонструвавши щось дивовижне — настільки чітке розмежування правди та брехні, що більшість американців нарешті в чомусь дійшли між собою згоди. Але час спливає, а американців дуже легко відволікти. Видання The Atlantic шукає відповідь на запитання, як довго вони зважатимуть на події в Україні? Вирішальною в цьому є роль президента Джо Байдена, який має бути дуже обережним із риторикою. Бо якщо про війну почнуть говорити лише як про «безлад» у Європі чи змагання за сфери впливу і природний газ, американське суспільство перестане звертати на неї увагу. Ще одна важлива задача для США — позбутися власних пагонів русифікації, як-от ризиків, пов’язаних з деякими членами Республіканської партії, які дуже схильні до авторитаризму. Також запобігти русифікації у США означатиме зменшити владу олігархів, позбутися корупції в політиці та після 40 років глобалізації надати американцям відчуття безпеки та ідентичності, що пов’язують їх із демократією. «Якщо ми будемо вірними власним ідеалам, то зможемо бути гідними України», — завершує статтю журналіст видання Джордж Пекер.

The Times of Israel відзначає, як різко змінилися прогнози щодо війни в Україні за понад місяць після її початку. Хоча у 2021 році росія витратила на оборону майже в 10 разів більше, ніж Україна, офіційний Київ має шанси перемогти в цій війні. Для цього Заходу доведеться збільшити поставки озброєння та інших важливих товарів, включно із системами протиповітряної оборони, які б нарешті захистили небо України.

The New Yorker пише про катакомби в Одесі, які волонтери обладнали для розміщення місцевих жителів під час повітряних нальотів. У статті йдеться про одеського екскурсовода по катакомбах Романа Маузера, хобі якого після російського вторгнення стало воєнною спеціальністю. Разом із групою інших цивільних він ремонтує та оновлює укриття в одеських підземеллях. У місті є сховища на рівні десятків метрів нижче земної поверхні, побудовані відразу після Другої світової війни. У разі авіаударів вони здатні захистити сотні місцевих жителів. Волонтери змогли суттєво модернізувати старі укриття: обладнали їх електрикою та освітленням, встановили лавки та дитячі ліжечка, а також розмістили запаси води.