У Франції відбувся перший тур виборів президента. Екзит-поли віддають перемогу Макрону
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Mike Bloomberg / Flickr
Згідно з даними екзит-полу, у першому турі президентських виборів у Франції перемагає чинний глава держави Емманюель Макрон.
Про це повідомляє Le Figaro.
За Макрона проголосували 28,6% французів. У другому турі за президентське крісло з ним позмагається Марін Ле Пен, якій віддали свої голоси 23,9% французів. Наступне голосування має відбутися 24 квітня.