У Франції відбувся перший тур виборів президента. Екзит-поли віддають перемогу Макрону

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Mike Bloomberg / Flickr

Згідно з даними екзит-полу, у першому турі президентських виборів у Франції перемагає чинний глава держави Емманюель Макрон.

Про це повідомляє Le Figaro.

За Макрона проголосували 28,6% французів. У другому турі за президентське крісло з ним позмагається Марін Ле Пен, якій віддали свої голоси 23,9% французів. Наступне голосування має відбутися 24 квітня.