Міносвіти оприлюднило графік телевізійних трансляцій уроків для учнів 5—11 класів на наступний тиждень

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Anita Jankovic / Unsplash

Міністерство освіти і науки України оприлюднило графік трансляцій уроків для учнів 5—11 класів на телеканалах на наступний тиждень (з 11 по 15 квітня).

Про це Міносвіти повідомило на своєму сайті.

Телеуроки будуть доступні як на національних телеканалах, так і на платформах онлайн-телебачення MEGOGO, «Київстар ТБ», «1+1 video», sweet.tv та volia.tv. Також іх показуватимуть на Youtube-каналі «Освіторія», а декотрі продублюють на Facebook-сторінці міністерства.

11 квітня транслюватимуть заняття з української мови, 12 квітня — математика, 13 квітня — історія України, 14 квітня — українська мова, 15 квітня — математика.