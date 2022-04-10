Міносвіти оприлюднило графік телевізійних трансляцій уроків для учнів 5—11 класів на наступний тиждень
- Автор:
- Анна Холоднова
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Anita Jankovic / Unsplash
Міністерство освіти і науки України оприлюднило графік трансляцій уроків для учнів 5—11 класів на телеканалах на наступний тиждень (з 11 по 15 квітня).
Про це Міносвіти повідомило на своєму сайті.
Телеуроки будуть доступні як на національних телеканалах, так і на платформах онлайн-телебачення MEGOGO, «Київстар ТБ», «1+1 video», sweet.tv та volia.tv. Також іх показуватимуть на Youtube-каналі «Освіторія», а декотрі продублюють на Facebook-сторінці міністерства.
11 квітня транслюватимуть заняття з української мови, 12 квітня — математика, 13 квітня — історія України, 14 квітня — українська мова, 15 квітня — математика.
- Дитячий телеканал «Піксель» транслюватиме уроки для учнів 5 класу о 10:00, а для 6 класу об 11:00.
- «1+1 media» транслюватиме уроки для 7 класу з 10:00, для 8 класу з 11:00, а для 11 класу з 12:00.
- Регіональні канали «Суспільного» транслюватимуть уроки для 9 класу о 10:00, а для 10 класу об 11:00.