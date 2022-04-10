Уряд виділив перший мільярд грн на відбудову звільнених територій

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Уряд України виділив перший мільярд гривень на відбудову звільнених територій Київської, Чернігівської, Сумської та Житомирської областей.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Кошти виділені з резервного фонду. Вони підуть на ліквідацію наслідків воєнних дій та першочергове відновлення інфраструктури. 400 млн грн отримає Київська область, по 250 млн грн отримають Чернігівська та Сумська області, а ще 100 млн грн — Житомирська область. Розпорядниками грошей будуть військово-цивільні адміністрації.

За вказані кошти проведуть ремонт інженерних мереж і систем для відновлення тепла, газу, води, електроенергії. Також розбиратимуть руйнування, зроблять ремонт покрівель, заміну вікон і дверей, проведуть ліквідацію вибоїн на дорогах тощо.