ДСНС: Війська рф знищили аеропорт у Дніпрі

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Ракетні удари російських військ у Дніпрі повністю знищили міжнародний аеропорт.

Про це 10 квітня на брифінгу повідомила фахівчиня зі звʼязків із громадськістю управління ДСНС в області Дарина Цуркань, пише «Радіо Свобода».

За її словами, перший удар був о 10-й ранку, другий — близько 12 години дня, коли рятувальники ще гасили пожежу.

Кількість постраждалих унаслідок обстрілу аеропорту Дніпра рятувальників зросла до шести людей.

«Як і обіцяв, уточнюю по останніх «прильотах». У нас шестеро поранених рятувальників. Вони у лікарнях. Одна дівчина тяжка, її зараз оперують. Підрозділ рятувальників потрапив під ворожий ракетний обстріл, коли розбирав завали на місці ранкової атаки», — повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Також у Павлоградському районі Дніпропетровщини сьогодні російська ракета поцілила у промисловий об’єкт. Зруйнувала приміщення і спричинила пожежу.

Постраждав також Дніпровський район. Там згоріла будівля фермерського господарства.