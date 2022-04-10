Венедіктова: На Київщині від російського вторгнення загинули понад 1 200 людей

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Стас Козлюк / Бабель

У Київській області внаслідок російського вторгнення загинули щонайменше 1 222 людини.

Про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

«Звісно, те, що ми бачили на місцях у всіх регіонах України — це воєнні злочини, злочини проти людства», — заявила генпрокурор. Вона також назвала воєнним злочином і російський ракетний удар по вокзалу Краматорська, внаслідок якого загинули понад 50 людей.