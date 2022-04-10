З початку війни на кордоні затримали понад дві тисячі чоловіків. Деякі втікачі загинули

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МВС

Із початку війни росії проти України росії на кордоні затримали майже 2,2 тисячі військовозобов’язаних чоловіків.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Частина з них, сподіваючись виїхати за кордон, стали жертвами шахраїв.

Дехто намагається підкупити прикордонників. Прикордонники виявляють підроблені документи, в яких втікачі приписують собі чи дітям інвалідність, називають померлими живих дружин чи дописують кількість дітей.

Більшість порушників намагаються подолати кордон поза пунктами пропуску за допомогою провідників. Днями правоохоронці затримали перевізника — громадянина Молдови, який на маленькому двомісному човні переплив Дністер, щоб забрати з України чотирьох чоловіків. Їх теж затримали.

Держприкордонслужба повідомляє, що правоохоронці виявляли тіла втікачів на берегах прикордонних водойм. Кілька порушників стали жертвами негоди в Карпатах.

Прикордонники Мукачівського загону зі співробітниками ДСНС України визволили зі снігового полону сімох осіб, двоє з яких через обмороження уже не могли самостійно пересуватися. Шестеро із врятованих хотіли нелегально потрапити в Румунію — їх оштрафували. Сьомий виявився їхнім неповнолітнім провідником. Правохоронці розпочали кримінальне провадження.

Румунські прикордонники теж поінформували про виявлення в цьому районі жертв негоди, зокрема з обмороженнями, і про можливу загибель людей, які впали в урвище.