Російські війська намагаються взяти Ізюм та Маріуполь. Головне зі зведення Генштабу ЗСУ

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Росія намагається прорватися у районі міста Ізюм та встановити повний контроль над містом Маріуполь. Також окупанти намагаються покращити тактичне положення своїх підрозділів на Миколаївському напрямку.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в розміщенні та діяльності військ противника не було.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує часткове блокування Харкова, обстрілюючи його з реактивних та ствольних артилерійських систем і мінометів.

В Донецькому та Таврійському районах окупанти ведуть обстріли на більшості напрямків та намагаються штурмом взяти Маріуполь.

На Південнобузькому напрямку ворог вкотре безуспішно намагався встановити контроль над Олександрівкою. Натомість росіяни понесли втрати у техніці та особовому складі.

На тимчасово зайнятих територіях Харківської, Запорізької та Херсонської областей росіяни розгорнули військові шпиталі через надто велику кількість поранених, на яких не вистачає медперсоналу.

У населених пунктах Мелітопольського району Запорізької області противник продовжує обшуки помешкань та допити цивільного населення.

У Новій Каховці окупанти готують агітку для проведення «референдуму» щодо створення так званої «Херсонської народної республіки».

На території Донецької та Луганської областей ЗСУ відбили вісім атак ворога, знищили чотири танки, вісім одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки противника.

Повітряні сили вразили тринадцять повітряних цілей: три літаки, один вертоліт, п’ять БПЛА та чотири крилаті ракети.