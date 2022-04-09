Кабмін продовжив термін виплат допомоги переселенцям до 30 квітня
- Автор:
- Костя Андрейковець
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National Bank Of Ukraine / Flickr
Кабінет міністрів продовжив до 30 квітня термін отримання фінансової допомоги вимушеним переселенцям (раніше він був до 14 квітня).
Відповідне рішення уряд схвалив на засіданні 9 квітня.
Ідеться про програму щомісячних виплат по 2 тисячі гривень на дорослого і по 3 тисячі гривень на дитину.
Також уряд змінив порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Оформити статус переселенця тепер можна вже після працевлаштування.