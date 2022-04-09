Відбувся третій обмін полоненими. Україна повернула 12 військових і 14 цивільних

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Facebook / Операція об'єднаних сил

Сьогодні, 9 квітня, відбувся третій обмін полоненими. З російського полону звільнили 26 українців.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

«За наказом президента Зеленського сьогодні відбувся третій обмін полоненими. Додому повертаються 12 наших військових, з яких одна жінка-офіцер. Також ми звільнили 14 цивільних, включаючи 9 жінок. Всього 26 наших людей», — написала вона у Telegram.

Деталі обміну вона не повідомила.