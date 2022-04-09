Київська ОВА: Біля столиці підривають нерозірвані боєприпаси, повертатися до звільнених міст небезпечно
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- Юля Шередега
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Стас Козлюк / Бабель
На Київщині продовжують розміновувати звільнені території. Звуки вибухів, які чують кияни — це підрив боєприпасів, які не розірвалися, повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.
За його словами, вибухи ще буде чутно довгий час, оскільки снарядів і мін залишилось дуже багато. Повертатися до звільнених населених пунктів ще небезпечно.
Наразі знешкодили вже майже 10 тисяч вибухонебезпечних предметів.