Київська ОВА: Біля столиці підривають нерозірвані боєприпаси, повертатися до звільнених міст небезпечно

Новини

Стас Козлюк / Бабель

На Київщині продовжують розміновувати звільнені території. Звуки вибухів, які чують кияни — це підрив боєприпасів, які не розірвалися, повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

За його словами, вибухи ще буде чутно довгий час, оскільки снарядів і мін залишилось дуже багато. Повертатися до звільнених населених пунктів ще небезпечно.

Наразі знешкодили вже майже 10 тисяч вибухонебезпечних предметів.