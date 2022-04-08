Події 8 квітня в огляді «Бабеля»: на вокзалі у Краматорську загинули 50 людей, Словаччина передала С-300, а високопосадовці ЄС приїхали до Києва

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Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в телеграм-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги слідкувати за онлайном.

Уночі 8 квітня усі три поїзди з біженцями, які були «відрізані» після ворожого удару по шляхопроводу поблизу станції «Барвінкове» на Донеччині, нарешті зрушили з місця. Залізничники оперативно відновили пошкоджений шлях.

Окупанти завдали ракетних ударів «Точкою-У» по вокзалу в Краматорську саме тоді, коли там відбувалася евакуація мешканців Донеччини. Загинули 50 людей, серед яких 5 дітей, понад 100 людей отримали поранення. У Краматорську почали евакуацію автомобільним транспортом. Крім того, російські війська обстріляли в Маріупольському торговому порту криголам «Капітан Белоусов». Екіпаж у цей час був на борту. Одна людина загинула, кілька людей отримали поранення.

Майже всю колону автобусів, які їхали в Мелітополь з гуманітарною допомогою для подальшої евакуації людей, забрали російські військові. Водіям сказали пересісти в один автобус і повертатися. Решту автобусів російські окупанти вкрали.

У Макарові Київської області виявили тіла 132 розстріляних людей. У селищі практично знищена інфраструктура, прилеглі території заміновані. До війни у селищі проживали майже 15 тисяч людей. Зараз там залишаються приблизно тисяча громадян.

Австралія додатково передає ЗСУ бронеавтомобілі Bushmaster. Перші три вже відправилися до України. Канада планує цього та наступного року надати Україні військову допомогу на $416 мільйонів. Європейський Союз виділить ще €500 мільйонів на військову підтримку України. Премʼєр-міністр Словаччини Едуард Геґер підтвердив, що його країна справді передала Україні комплекси протиповітряної оборони С-300. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс готовий роками постачати Україні озброєння, в тому числі сучасне і важке, якщо це допоможе зупинити російську агресію.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц затягує рішення надати Україні близько 100 танків попри тиск з боку партнерів по коаліції. Цей план просуває партія «Зелених» — віцеканцлер і міністр економіки Роберт Габек та міністр закордонних справ Анналена Бербок. Спочатку очікувалося, що відповідне рішення ухвалять цього тижня. Але Шольц наполягає, що Німеччина має спочатку виробити спільну позицію із західними союзниками по ЄС та НАТО.

Велика Британія запровадила санкції проти двох доньок путіна та доньки міністра закордонних справ рф лаврова. Їм заборонять вʼїзд і заморозять їхні активи.

З 24 лютого вже 26 країн світу вислали частину російських дипломатів, а також це зробили ЄС та ООН на рівні організацій. Додому поїхали 443 підлеглі лаврова.

Світові ціни на продовольчі товари досягли максимального історичного рівня. Стрибок цін спричинений військовою агресією росії проти України, що призвело до потрясіння на ринках основних зернових культур та олії.

Німецька Dr. Oetker, яка виробляє розпушувачі тіста, інгредієнти для випічки, зернові продукти, йде з рф. Завод у Бєлгороді закривається. Компанія працювала у росії з 1908 року. Банківська група Swedbank, яка працює у Швеції та країнах Балтії, через війну рф в Україні призупиняє всі фінансові операції з росією та білоруссю.

До Києва прибули Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель. Вони відвідали розтрощену окупантами Бучу та розпочали перемовини з Володимиром Зеленським.