Омбудсмен Денісова — про звірства армії рф: ґвалтують дорослих і дітей обох статей

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Facebook / Людмила Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова оприлюднила факти жорстокого зґвалтування окупантами дітей та дорослих російськими окупантами.

Так, за її словами, у Бучі хлопчика 11 років ґвалтували на очах у мами. У цей час її прив’язали до стільця. В Ірпені 20-річну жінку ґвалтували втрьох, а над жителькою Бучі, дівчинкою 14 років, вчиняли статеве насильство 5 чоловіків.

Відомо також про факти зґвалтування 16-річної вагітної дівчини та 78-річної бабусі на Херсонщині та статеві злочини проти літньої жінки та дітей у Бородянці на Київщині.

Окупанти здійснюють статеве насильство не тільки над жінками, а й над чоловіками, наголошує Денісова.

Омбудсмен звертається до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму з проханням врахувати ці факти воєнних злочинів росії в Україні.

«Вчинення сексуального насильства в умовах збройного конфлікту є воєнним злочином та порушенням основоположних принципів міжнародного гуманітарного права — статті 27 Женевської конвенції», — нагадує Денісова.