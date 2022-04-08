У селищі Макарів на Київщині знайшли тіла 132 розстріляних цивільних
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У Макарові Бучанського району (Київська область) знайшли тіла 132 розстріляних людей.
Про це під час телемарафону розповів селищний голова Вадим Токар.
Селище зруйноване російськими військами на 40%. Воно майже місяць перебувало під окупацією і є одним із найбільш постраждалих населених пунктів області.
До війни у селищі проживали майже 15 тисяч людей. Зараз там залишаються приблизно тисяча громадян.