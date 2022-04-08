Україна отримала від ЄС €120 мільйонів грантової допомоги

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Death to Stock

Україна отримала від Європейського Союзу €120 мільйонів грантової допомоги.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Кошти надані на безоплатній та безповоротній основі в рамках пакета надзвичайної фіндопомоги Україні, оголошеної 24 січня 2022 року. Вони будуть направлені до загального фонду державного бюджету для фінансування найбільш актуальних видатків, зокрема пов’язаних із соцзахистом громадян, роботою критичної інфраструктури та сектора безпеки.