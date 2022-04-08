Маріуполець зміг втекти з обложеного міста морем — він плив майже 2,5 години

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Маріуполець Дмитро Юрін зміг утекти з обложеного міста морем. Він проплив приблизно чотири кілометри та вийшов у сусідньому селі. Чоловік був вдома 16 березня, коли росія завдала авіаудару по драмтеатру в центрі Маріуполя.

Про це пише The Guardian.

«Я бачив тіла та шматки тіл. Я витягнув одну жінку, потім дівчинку, потім хлопчика. Усі були поранені. Ноги хлопця не рухалися. Він кричав. Мої руки тремтіли. Я був весь у крові», — розповів Юрін.

Після цього він повернувся до свого укриття і вирішив, що з міста треба тікати. Чоловік одягнув свої рибальські штани та знайшов чотири пусті пʼятилітрові бутлі, які обвʼязав навколо себе. Увечері він пішов на пляж, деякий час йшов вздовж нього, а потім пірнув у воду.

Юрін плив майже 2,5 години — за цей час він подолав 4 кілометри. Чоловік вийшов на берег у селі Мелекіно. Там його прихистило подружжя пенсіонерів, які нагодували хлопця. Наступного дня він зміг сісти в мікроавтобус, який їхав до окупованого Бердянська, і вже звідти евакуювався на підконтрольну Україні територію.