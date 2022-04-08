Словаччина передала Україні систему протиповітряної оборони С-300

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Словаччина доставила в Україну комплекси протиповітряної оборони С-300.

Про це пише премʼєр-міністр Словаччини Едуард Геґер у Twitter.

«Я хотів би підтвердити, що Словаччина надала Україні систему протиповітряної оборони С-300. Український народ сміливо захищає свою суверенну країну і нас. Наш обов’язок — допомагати, а не залишатися на місці та не помічати загибель людей внаслідок агресії росії», — зазначив він.

16 березня Словаччина попередньо погодилася надати Україні систему ППО С-300.