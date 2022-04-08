Держбюро розслідує втечу ексголови Конституційного суду Тупицького за кордон. Раніше його бачили у Відні

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Пресслужба Конституційного суду

Держбюро розслідувань почало досудове розслідування організації втечі за кордон під час воєнного стану колишнього голови Конституційного суду Олександра Тупицького.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Попередньо встановлено, що Тупицький перетнув кордон незаконно — без проходження митного контролю та перевірки документів. Провадження відкрито за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 332 КК).