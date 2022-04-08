«Рейтинг»: 91% громадян України вже не вважають, що росіяни та українці — один народ
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Serhii Zysko / ukraine.ua/imagebank
Соціологічна група «Рейтинг» оприлюднила нове опитування українців. Ось основні результати:
- все більше українців ідентифікує себе як громадянина України та мешканця свого регіону. Як радянську людину — все менше;
- 91% українців не вважають, що росіяни та українці — один народ. У липні 2021 року так вважали лише 56%;
- 64% українців думають, що відновлення дружніх відносини із росіянами неможливо. 22% допускають, що це можливо лише через 20-30 років;
- 45% українців допомагають армії фінансово, 35% — волонтерять, а 18% беруть участь в інформаційному спротиві;
- 90% підтримують позбавлення мандатів депутатів проросійських партій. 86% — повну їх заборону;
- 81% підтримує збільшення податків для компаній, які працюють в росії, а 76% — перейменування вулиць та інших обʼєктів, назви яких повʼязані з рф;
- 51% українців вважає, що влада має заборонити діяльність УПЦ МП в Україні. Ще 21% закликають не забороняти, але повністю позбавити пільг, зокрема і розірвати договори оренди церкв і храмів.