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«Рейтинг»: 91% громадян України вже не вважають, що росіяни та українці — один народ

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Serhii Zysko / ukraine.ua/imagebank

Соціологічна група «Рейтинг» оприлюднила нове опитування українців. Ось основні результати: