Генштаб: В Україні вже загинули 19 тисяч військових росії

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Станом на 8 квітня війська росії у війні проти України втратили вбитими 19 000 осіб, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Втрати ворога у техніці за весь період війни наразі такі: 700 танків, 1 891 бойова броньована машина, 333 артилерійські системи, 108 реактивних систем залпового вогню, 55 засобів ППО, 150 літаків, 135 гелікоптерів, 1 361 одиниця автомобільної техніки, 7 кораблів та катерів, 76 цистерн з ПММ, 112 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 25 одиниць спеціальної техніки та 4 пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.