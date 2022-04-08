У росії заявили, що терміново роздали паспорти рф 12 тисячам українців

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Stanislav Krasilnikov \ TASS via Getty Images

Заступник начальника Головного управління з питань міграції МВС росії Олег Кадочников заявив, що тисячі українців «в екстреному порядку» отримали паспорти рф.

Про це пише ТАСС.

За його словами, громадянство рф прийняли вже близько 12 тисяч людей.

За даними російського відомства, у рф українці перебувають у більш ніж 800 пунктах «тимчасового розміщення», де проживають близько 25 тисяч людей, з яких майже половина діти.

Імовірно, це ті українці, яких російські війська примусово депортували в рф з тимчасово окупованих територій. Лише з Маріуполя росіяни вивезли від 20 до 30 тисяч людей.