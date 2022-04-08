На сьогодні заплановано 10 гуманітарних коридорів

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На сьогодні, 8 квітня, заплановано 10 гуманітарних коридорів для евакуації людей, повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

П’ять коридорів до Запоріжжя — з міст Маріуполь (на власному транспорті), Бердянськ (на власному транспорті та автобусами), Токмак (на власному транспорті та автобусами), Мелітополь (на власному транспорті) і Енергодар (на власному транспорті).

Ще п’ять коридорів до Бахмуту — з міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна, Рубіжне та с. Гірське.