Естонія до кінця 2022 року повністю відмовиться від імпорту російського газу

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В уряді Естонії домовилися повністю відмовитися від імпорту російського газу до кінця 2022 року. Прем’єр-міністр Кая Каллас заявила, що це неохідно зробити, аби зупинити фінансування війни проти України і відмовитися від залежності від росії.

Про це пише ERR.

Естонія компенсує поставки завдяки орендованому СПГ-терміналу у Палдіскі для зберігання скрапленого природного газу. Про оренду естонська сторона вже домовилася з Фінляндією. Країни будуть спільно орендувати термінал. Його мають доставити у Фінську затоку восени.