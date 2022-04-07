Естонія до кінця 2022 року повністю відмовиться від імпорту російського газу
- Автор:
- Костя Андрейковець
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В уряді Естонії домовилися повністю відмовитися від імпорту російського газу до кінця 2022 року. Прем’єр-міністр Кая Каллас заявила, що це неохідно зробити, аби зупинити фінансування війни проти України і відмовитися від залежності від росії.
Про це пише ERR.
Естонія компенсує поставки завдяки орендованому СПГ-терміналу у Палдіскі для зберігання скрапленого природного газу. Про оренду естонська сторона вже домовилася з Фінляндією. Країни будуть спільно орендувати термінал. Його мають доставити у Фінську затоку восени.
- Естонія, Латвія і Литва поки єдині країни Європи, які твердо вирішили позбутися енергетичної залежності від росії.