Через санкції білорусь виплачуватиме частину зовнішнього боргу в національній валюті

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Уряд білорусі оголосив, що виплачуватиме частину зовнішнього боргу у білоруських рублях. Таке рішення прийняли через «санкції» недружніх країн.

«Виконання своїх зобовʼязань з погашення основного боргу і відсотків за зовнішніми державними позиками, залученими від МБРР, ЄБРР, СІБ, республіка білорусь буде здійснювати в білоруських рублях за офіційним курсом білоруського рубля до відповідної іноземної валюти на дату платежу», — йдеться в повідомленні уряду.

В уряді кажуть, що такі кроки є вимушеними, оскільки країна обмежена в розрахунках із західними кредиторами в доларах та євро.