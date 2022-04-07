На Львівщині затримали в. о. мера, який продавав безкоштовну іноземну гуманітарну допомогу

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На Львівщині затримали виконувача обовʼязків мера одного з міст за продаж гуманітарної допомоги. Він попросив і отримав від волонтера 100 тисяч гривень за автобус, який надала одна з асоціацій Фінляндії, повідомили у Офісі генпрокурора.

У Пустомитівській міській раді повідомили, що інцидент стався в їхньому місті. Затримали першого заступника мера Андрія Луківа. На час розслідування його відсторонили від посади.