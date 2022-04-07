World Press Photo оголосив найкращі фотографії 2021 року

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Amber Bracken / The New York Times

Міжнародний конкурс фотографії World Press Photo оголосив лауреатів за 2021 рік.

Переможцем у категорії «Фотографія року» стала Эмбер Бракен, яка зробила знімок меморіалу на знак памʼяті про дітей, які померли у школі-інтернаті канадського міста Камлупс. У травні 2021 року на місці школи знайшли рештки 2 015 дітей із корінних народів Канади. Такі інтернати визнали «культурним геноцидом».

Amber Bracken / The New York Times

«Фотоісторією року» стала серія знімків про представників корінних народів півночі Австралії, які контрольовано спалюють траву, щоб запобігти сильнішим лісовим пожежам.

Також нагороди отримали проєкти фотографів Лало Ле Алмейда й Айседори Ромеро. Перший показує знищення тропічних лісів Амазонки, а друга — подорож до села предків Ромеро, яка називається «Кров — це насіння». Під час неї вона дізнається про сімейну історію — дідусь і прабабуся були зберігачами насіння картоплі. З усієї різноманітності сортів від них до нас дійшли лише два.

Lalo de Almeida