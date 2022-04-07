Австралія ввела санкції проти 67 російських олігархів і наближених до путіна

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Уряд Австралії ввів санкції проти 67 громадян росії через війну в Україні і звірства російських військових у Бучі.

Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ Австралії.

Під санкції потрапили 67 російських чиновників, олігархів та представників «еліти», які наближені до путіна і підтримують його політику. Ці санкції спрямовані, зокрема, проти віцепремʼєра Дмитра Григоренка, міністра економіки Максима Решетнікова, російського політика Олександра Бабакова, генерал-полковника Михайла Мізінцева, якого називають відповідальним за знищення драмтеатру у Маріуполі, та багатьох інших.

Раніше у березні Австралія вже вводила персональні санкції щодо 33 російських олігархів, бізнесменів та членів їхніх родин, а також повністю відмовилася від російських нафти та газу і ввела мито у 35% на всі товари з рф.