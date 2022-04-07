На сьогодні заплановано 10 гуманітарних коридорів — до Запоріжжя і Бахмуту

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На сьогодні, 7 квітня, заплановано 10 гуманітарних коридорів для евакуації людей, повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

До Запоріжжя евакуації наступні: з Маріуполя на власному транспорті, з Бердянська на власному транспорті та автобусами, з міста Токмак на власному транспорті та автобусами, з міста Мелітополь на власному транспорті та автобусами, а з міста Енергодар на власному транспорті.

До Бахмуту з міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна, Рубіжне та Гірське.