Події 6 квітня в огляді «Бабеля»: у Маріуполі окупанти спалюють тіла вбитих цивільних, мешканців Донбасу просять евакуюватись, Чехія нарешті визнала Голодомор геноцидом

Новини

Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в телеграм-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги слідкувати за онлайном.

До ранку 6 квітня ЗСУ звільнили Добрянку, Нововознесенське і Трудолюбівку в Херсонській області. Ці населені пункти були на найнебезпечнішому південному напрямку від Кривого Рогу. Ще тривають бої у районі села Олександрівка.

У Маріуполі запрацювали російські мобільні крематорії — спалюють убитих цивільних. Таким чином окупанти намагаються приховати сліди військових злочинів. Усю брудну роботу росіяни залишили колаборантам. Очевидці повідомляють, що росіяни залучили до «бригад зачистки» місцевих і терористів «днр». Вони збирають і спалюють тіла. Координує роботу цих груп безпосередньо самопроголошений мер-колабораціоніст Костянтин Іващенко.

У Гостомелі під час окупації зникли безвісти понад 400 людей. Більшість із них, ймовірно, вбиті, але долю кожного ще потрібно з’ясувати. Крім того, окупанти вбили селищного голову Юрія Прилипка, разом із ним загинули також волонтери Руслан Карпенко та Іван Зоря.

Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук закликала людей евакуюватися з Донецької та Луганської областей, адже після початку нового наступу окупантів зробити це буде майже неможливо. Вона назвала також Харківську область, але потім уточнила, що помилилася.

Естонія передасть Україні зброю — гаубиці, протитанкові ракети, міни та гармати, автомати, боєприпаси, одноразові гранатомети та ручні гранати. Крім зброї, Естонія відправить шоломи, бронежилети, засоби зв’язку, дрони, прилади нічного бачення, лазерні далекоміри, медичні товари й одяг хімзахисту. Міністерство оборони Латвії надало Україні військову техніку та зброю на понад €200 мільйонів. Тим часом США нададуть Україні військової допомоги ще на $100 млн.

Європа продовжує виганяти російських дипломатів. Сьогодні Греція висилає 12 дипломатів. Люксембург — одного дипломата.

Нідерланди заблокували 14 яхт через санкції проти росії. Йдеться про 12 яхт, які тільки будуються, у тому числі суперяхт понад 35 метрів, і про 2 яхти на технічному обслуговуванні. Їм заборонено залишати країну

Премʼєр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет засудив воєнні злочини під Києвом, але чомусь не згадав у цьому контексті російських військових. А от міністр закордонних справ Яїр Лапід звинуватив саме росіян у вбивстві цивільних у Бучі.

Нова Зеландія, слідом за Австралією, вводить 35% мита на весь імпорт з рф. Нові експортні заборони будуть стосуватися промислової продукції, тісно повʼязаної зі стратегічними галузями російської промисловості.

Канада розширила санкції проти росії: заборонила страхувати повітряні судна, авіаційну та аерокосмічну продукцію, що належать росіянам або людям, які там зареєстровані. Крім цього, під санкції потрапили ще девʼять олігархів та члени їхніх сімей.

Велика Британія теж запровадила нові санкції: заборонила нові інвестиції; ввела ембарго на російські товари із заліза та сталі; заморозила активи Сбербанку та московського кредитного банку; заборонила експорт до росії обладнання, необхідного для переробки нафти; зобов’язалася відмовитися від російського вугілля до кінця 2022 року. Крім того, до санкційного списку потрапили ще вісім російських бізнесменів.

США запровадили санкції проти дочок президента росії володимира путіна, дружини та дочки глави мзс рф сергія лаврова, а також проти Сбербанку та Альфа-Банку. Під санкціями також опинилися премʼєр-міністр мішустін та заступник голови Ради безпеки медведєв. У повному списку — 18 людей та 50 компаній.

Палата депутатів парламенту Чехії визнала Голодомор в Україні 1932—1933 років актом геноциду українського народу. До цього Чехія офіційно не визнавала Голодомор геноцидом, хоча вшановувала памʼять жертв.