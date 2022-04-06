США відмовляться від зустрічей в рамках G20, якщо там будуть представники росії

Новини

Giuseppe Milo / Flickr

Сполучені Штати відмовляться від участі у засіданнях «Великої двадцятки» (G20), якщо на них будуть присутні росіяни.

Про це пише Укрінформ.

«Він [президент Байден] попросив виключити росію з G20, і я дала чітко зрозуміти своїм колегам в Індонезії [яка зараз головує в групі країн], що ми не братимемо участі в зустрічах, якщо там будуть росіяни», — заявила під час слухань у фінансовому комітеті Палати представників США глава американського Мінфіну Джанет Еллен.

За її словами США відмовляються «вести бізнес як зазвичай» з росією у будь-якій фінансовій структурі й об’єднанні.

Раніше президент США Джо Байден виступив за виключення росії з G20.