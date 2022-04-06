США запровадили санкції проти двох дочок путіна та родин чиновників рф

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США оголосили новий пакет санкцій, який стосується найбільших банків рф, а також чиновників російського уряду та членів їхніх родин.

Про це йдеться у заяві Білого дому.

Обмеження торкнуться Сбербанка, якому нині належить третина всіх російських банківських активів, та Альфа-банку.

Також США запровадили санкції проти дочок президента росії володимира путіна, дружини та дочки глави мзс рф сергія лаврова. Під санкціями опинилися премʼєр-міністр михайло мішустін та заступник голови ради безпеки росії дмитро медведєв.

Нові санкції США, зокрема, забороняють інвестиції в російську економіку. Білий дім заявив, що США сумарно повністю заблокували понад 2/3 російського банківського сектора, а російська економіка тепер перестане входити до двадцятки найбільших.