Розвідка: росія скаржиться, що ЗСУ й українські спецслужби інформаційно впливають на її військових

Новини

Getty Images / «Бабель»

Російське командування скаржиться, що Збройні сили України й українські спецслужби посилили вплив на військових рф.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Командування окупантів розіслало у військові частини «Виписку з наказу заступника командувача західного воєнного округу з воєнно-політичної роботи». У документі стверджується, що «командири всіх ступенів зіштовхнулися з протидією особового складу», який невдоволений війною в Україні. На думку російського командування, у зниженні мотивації та панічних настроях військових винні інтернет і популярні месенджери.

Telegram / Головне управління розвідки МО України

Автори документу нарікають, що на військових впливають через «історичну пам’ять (викривлення історичних фактів історії росії) і маніпулювання думками за рахунок агентів впливу». Крім того, серед них поширюють «неправдиву інформацію про події та обстановку в зоні бойових дій».

Також окупанти скаржаться, що використання технологій призводить до витоку секретної інформації. Командування наказало обмежити доступ солдатів до інтернету та користування смартфонами.