Нижня палата парламенту Чехії визнала Голодомор геноцидом
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Національний музей Голодомору-геноциду \ Facebook
Палата депутатів парламенту Чехії (нижня палата) визнала Голодомор в Україні в 1932—1933 роках геноцидом українського народу.
Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.
Раніше Чехія визнавала Голодомор як злочинний акт тоталітарного режиму радянської влади.
У контексті вторгнення військ росії в Україну палата депутатів парламенту також ухвалила постанову, в якій засудила воєнні злочини російських військових.
- Голодомор геноцидом українців офіційно визнали Польща, Угорщина, країни Балтії, 23 штати США, Австралія, Канада та ще 8 країн. Водночас росія, як правонаступниця СРСР, Голодомор геноцидом не визнає.