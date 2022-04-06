Нижня палата парламенту Чехії визнала Голодомор геноцидом

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Національний музей Голодомору-геноциду \ Facebook

Палата депутатів парламенту Чехії (нижня палата) визнала Голодомор в Україні в 1932—1933 роках геноцидом українського народу.

Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

Раніше Чехія визнавала Голодомор як злочинний акт тоталітарного режиму радянської влади.

У контексті вторгнення військ росії в Україну палата депутатів парламенту також ухвалила постанову, в якій засудила воєнні злочини російських військових.