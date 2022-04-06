Мережа супермаркетів «Сільпо» просить Ілона Маска надати електровантажівки Tesla

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Мережа супермаркетів «Сільпо» звернулась до Ілона Маска із проханням надати їй електровантажівки Tesla Semi.

У своєму Twitter мережа тегнула Маска та його компанію Tesla, пояснивши, що постійні бомбардування росіянами українських нафтових об’єктів можуть спричинити дефіцит палива в Україні, тому доставки їжі під загрозою. У «Сільпо» кажуть, що готові протестувати Tesla Semi та запитали, чи не вважає Маск таку ідею «божевільною».

Tesla і Маск поки не відповіли.