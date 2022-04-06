До Бахмуту і Запоріжжя сьогодні працює 11 гуманітарних коридорів

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На сьогодні, 6 квітня, заплановано 11 гуманітарних коридорів для евакуації людей.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

До Запоріжжя з Маріуполя на власному транспорті, з Бердянська на власному транспорті та автобусами, з міста Токмак на власному транспорті та автобусами, з міста Енергодар на власному транспорті, з міста Гуляйполе на власному транспорті (до міста прибуде гумдопомога), з міста Мелітополь до Запоріжжя на власному транспорті (також прибуде гумдопомога).

До Бахмуту з міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна, Гірське та Рубіжне.