Загальні втрати військ росії в Україні сягнули 18 600 осіб

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Станом на 6 квітня війська росії у війні проти України втратили вбитими 18 600 осіб.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога у техніці за весь період війни наразі такі: 684 танки, 1 861 бойова броньована машина, 332 артилерійські системи, 107 реактивних систем залпового вогню, 55 засобів ППО, 150 літаків, 135 гелікоптерів, 1 324 одиниці автомобільної техніки, 7 кораблів та катерів, 76 цистерн з ПММ, 96 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 25 одиниць спеціальної техніки та 4 пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.