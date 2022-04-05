У рф створили реєстр фізосіб — іноземних агентів. До нього потрапили російські журналісти, які живуть в Україні

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Facebook / Evgeny Kiselev

У росії створили реєстр фізичних осіб — іноземних агентів.

Про це пише «Медуза».

Реєстр створило міністерство юстиції рф. Першими до нього потрапили два російські журналісти, які живуть та працюють в Україні — Євгеній Кисельов та Матвєй Ганапольський. Вони «провадять політичну діяльність, отримуючи фінансування від України».