У рф створили реєстр фізосіб — іноземних агентів. До нього потрапили російські журналісти, які живуть в Україні
- Автор:
- Олег Панфілович
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Facebook / Evgeny Kiselev
У росії створили реєстр фізичних осіб — іноземних агентів.
Про це пише «Медуза».
Реєстр створило міністерство юстиції рф. Першими до нього потрапили два російські журналісти, які живуть та працюють в Україні — Євгеній Кисельов та Матвєй Ганапольський. Вони «провадять політичну діяльність, отримуючи фінансування від України».