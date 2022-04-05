Ілон Маск увійшов до ради директорів Twitter

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Ілон Маск став членом ради директорів Twitter. Він купив 9,2% акцій компанії, повідомляє AFP News Agency.

Це підтверджує виконавчий директор Twitter Параг Агравал.

«Радий сповістити, що ми беремо Ілона Маска до нашої ради директорів! Із розмов з Ілоном протягом останніх тижнів ми зрозуміли, що він принесе велику цінність нашій раді директорів», — написав Агравал.

Ілон Маск, у свою чергу, відповів, що чекає на роботу в раді компанії, щоб «значно покращити роботу Твітера в наступні місяці».

Зокрема у своєму акаунті Twitter він створив опитування, чи варто додавати до платформи кнопку редагування.