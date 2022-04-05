CNN: НАТО збирає докази для притягнення Путіна до відповідальності за воєнні злочини в Україні
- Автор:
- Анна Холоднова
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NATO / Website
Постійний представник США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що Альянс збирає докази для притягнення президента росії володимира путіна та його команди до відповідальності за воєнні злочини в Україні.
Про це повідомляє CNN.
Джуліанна Сміт каже, що вони спираються на свідчення громадян України з перших вуст.
Відповідаючи на запитання про те, як Сполучені Штати допоможуть у розслідуванні імовірних воєнних злочинів, скоєних російськими військами в Україні, Сміт сказала: «Перш за все, якщо ми хочемо забезпечити викриття правди і повністю зрозуміти, що відбувається на місцях, нам потрібно зібрати якомога більше інформації».
Водночас Сміт застерегла, що «занадто рано говорити остаточно, що сталося» в Бучі та інших містах, де Росія вчинила імовірні воєнні злочини, але додала, що «ми цілком упевнені, що […] зможемо зібрати потрібні докази, щоб притягнути Путіна до відповідальності».