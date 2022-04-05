Столтенберг: НАТО надасть Україні зброю для захисту від наступу рф

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NATO North Atlantic Treaty Organization / Flickr

НАТО надасть Україні зброю для захисту від нового наступу російської армії, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції 5 квітня в Брюсселі.

Про це повідомляє ZN.UA.

Він зазначив, що системи озброєння, які НАТО надали раніше, довели свою ефективність. Тож Альянс продовжить поставки українцям обладнання, що дасть змогу ефективно стримувати наступ російських сил.

«Ми бачимо значне переміщення російських військ з Києва для перегрупування, переозброєння та постачання та перемикання їхнього фокуса на схід. Найближчими тижнями чекаємо подальшого російського поштовху на сході та півдні України, щоб спробувати захопити весь Донбас і створити сухопутний міст в окупований Крим», — заявив Столтенберг.

Також генсек НАТО додав, що подібної за масштабами жорстокості війни Європа не бачила з часів Другої світової.