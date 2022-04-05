Українські військові взяли під контроль ділянку кордону у Чернігівській області
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Підрозділи Держприкордонслужби вийшли на північно-західний кордон у Чернігівській області, взявши його під контроль.
Про це повідомило Оперативне командування «Північ».
Українські військовослужбовці повернули контроль над пунктами Дніпровське, Гірськ, Неданчичі.
Голова ДПСУ Сергій Дейнеко зазначив, що саме з зони відповідальності прикордонного підрозділу «Дніпровське» почалося вторгнення військ росії на Чернігівщину.