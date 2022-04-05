The Irish Mirror: Через відмову постачальників у посольства рф в Ірландії закінчується паливо для опалення та гарячої води

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У посольства росії в Ірландії закінчується дизпаливо для гарячого водопостачання та опалення як самого посольства, так і житла дипломатів. Ірландські нафтові компанії відмовляються постачати їм нафтопродукти.

Про це повідомляє The Irish Mirror.

Російські дипломати вже поскаржилися на це до МЗС Ірландії із проханням втрутитися до того, як запаси палива закінчаться. Посольство перевірило інших постачальників у районі Дубліна, але всі вони відмовилися співпрацювати.

«Це дизельне паливо є необхідним товаром, оскільки використовується для опалення та гарячого водопостачання канцелярії, а також житлового району нашої місії. Посольство просить Департамент втрутитися в цю явно дискримінаційну справу», — пишуть у своєму зверненні російські «дипломати». Повідомляється, що палива для посольства рф лишилося не більше ніж на тиждень.

Раніше, 29 березня, Ірландія вислала із країни чотирьох російських «дипломатів», оскільки «їхня діяльність не відповідає міжнародним стандартам дипломатичної поведінки».