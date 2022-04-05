Meta пояснила, чому в Instagram і Facebook блокуються хештеги про Бучу
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Flickr / Arleco Producciones
Компанія Meta заявила, що хештеги #Bucha та #Buchamassacre в Instagram і Facebook блокувалися автоматично, але тепер цей недолік усунуто.
Про це пише Reuters.
Речник компанії Енді Стоун пояснив, що вказані хештеги супроводжувалися фото і відео з насильством, тому система сприймала їх за порушення. Тепер користувачі можуть ними користуватися, щоб розповісти світу про порушення прав людини та злочини росіян.
Водночас у соцмережах будуть попереджувальні мітки до деяких зображень.