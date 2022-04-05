Загальні втрати військ росії в Україні сягнули 18 500 осіб

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Міністерство оборони України / Facebook

Станом на 5 квітня війська росії у війні проти України втратили вбитими 18 500 осіб.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога у техніці за весь період війни наразі такі: 676 танків, 1 858 бойових броньованих машин, 332 артилерійські системи, 107 реактивних систем залпового вогню, 55 засобів ППО, 150 літаків, 134 гелікоптери, 1 322 одиниці автомобільної техніки, 7 кораблів та катерів, 76 цистерн з ПММ, 94 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 25 одиниць спеціальної техніки та 4 пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.