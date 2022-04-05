Історія «вагнерівців» та гендерне насильство під час війни: що писали провідні іноземні ЗМІ про війну в Україні 4 квітня

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Пресслужба СБУ

Майже всі провідні іноземні медіа в понеділок, 4 квітня, опублікували фотографії воєнних злочинів росії у Бучі під Києвом. Водночас вони порушили й інші питання, зокрема демографічних проблем у рф через війну та пандемію, згадали історію «ПВК Вагнера», а також висвітлили тему гендерного насильства в Україні на окупованих територіях.

Вторгнення рф в Україну посилить демографічну кризу в росії, запевняє Financial Times. Російська популяція сильно постраждала від COVID-19: у період між березнем 2020-го і січнем 2022-го аналітики зафіксували майже мільйон «надлишкових» смертей. А після вторгнення в Україну росія зіштовхнулася ще із «відтоком мізків» і до того ж приречена на зниження народжуваності через економічний занепад.

Про гендерне насильство під час війни пише The Guardian. Після звільнення міст Київщини зʼявляється дедалі більше повідомлень про сексуальне насильство, якого зазнали українські дівчата та жінки. І відомі наразі жертви ― лише верхівка айсберга, переконана одна з героїнь статті, директорка правозахисної організації «Ла Страда» Катерина Черепаха. Зґвалтування використовуються як зброя проти українців, а страх насильства матиме наслідки й після завершення війни.

The Economist розповідає історію «ПВК Вагнера» та її роль у війні в Україні. Це найбільш високопрофесійна група найманців в рф, названа на честь улюбленого композитора Гітлера та спонсорована близьким до путіна олігархом євгеном пригожиним. Попри численні заяви про залучення «вагнерівців» у війну в Україні, схоже, насправді вони зайняті в інших місцях ― у Малі, Центральноафриканській Республіці та інших куточках світу. У деяких країнах, таких як Лівія та Малі, нездатних досягти жодних відчутних результатів «вагнерівців» звинувачують у воєнних злочинах. Поки що ж найманці, які прямують в Україну, не входять в основні групи — частіше вони залучені у спонтанні формування. Присутня в Україні група під назвою «Ліга» просто використовує стару інфраструктуру «вагнерівців», зокрема їхні рекрутингові канали.

The Wired пише, що на тлі величезної кількості розвідувальних даних щодо військ рф усе доцільнішим стає використання технологій штучного інтелекту. Традиційно перехоплені телефонні розмови ворога чи повідомлення в соцмережах для армії розшифровують люди, однак американська компанія Primer розробила інструмент, який використовує для збору й аналізу таких даних системи машинного навчання. Подібні інструменти можуть допомогти отримувати важливу інформацію швидше, дозволяючи військовим перехитрити своїх ворогів.