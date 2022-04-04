Події 4 квітня в огляді «Бабеля»: ЄС обговорює газове ембарго для росії, Байден вважає путіна воєнним злочинцем, а світ ізолює рф

Новини

Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в телеграм-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги слідкувати за онлайном.

Уночі 4 квітня під час вручення американської музичної премії «Греммі» показали відеозвернення президента України Володимира Зеленського. Він попросив артистів «заповнити музикою тишу», яку спричинила війна. Виступ Зеленського показали перед тим, як Джон Ледженд виконав пісню Free. До співака приєдналися українська співачка Міка Ньютон, музикантка Сюзанна Іглідана та поетеса Люба Якимчук.

Баскетболісти сербської «Црвени Звєзди» відмовилися тримати прапор на підтримку України перед матчем проти литовського «Жальгіріса» в баскетбольній Євролізі. Литовці освистали їх та згадували про Україну всю гру. «Жальгіріс» переміг «Црвену Звєзду» із рахунком 103:98.

Польща, Латвія, Литва та Естонія в найближчі 48—72 години почнуть процес повної ізоляції від росії. Ідеться не лише про економіку, але й про автомобільне сполучення з рф.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що виступає за нові санкції проти росії через звірства в Бучі, а саме — за ембарго на нафту та вугілля. Франція найближчими днями координуватиме дії з європейськими партнерами, особливо з Німеччиною.

Німеччина тим часом продовжує гальмувати запровадження нових санкцій проти росії. Про це заявив премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на пресконференції в канцелярії уряду.

ЄС може запровадити ембарго на російські газ і нафту 6 квітня. Посли країн ЄС планують обговорити пакет нових санкцій проти росії. Серед запланованих обмежень — ембарго на ввезення з росії вугілля, нафти й газу та заборона на використання російськими суднами портів ЄС.

Австрія вже заявила, що не підтримає газове ембарго проти росії, навіть попри оприлюднені факти катувань у Бучі. Водночас Італія не блокуватиме газові санкції.

Радбез ООН не став проводити засідання сьогодні, 4 квітня, на запит росії, яка вимагала обговорити начебто «провокацію» в Бучі. Радбез проведе заплановане обговорення щодо України у вівторок, 5 квітня. Міністерство закордонних справ росії заявило, що повторить своє прохання.

Розробник онлайн-гри World of Tanks іде з ринків росії та білорусі, а також закриває свій мінський офіс. Wargaming передає свій ігровий бізнес у рф та білорусі в локальне управління Lesta Studio, яка більше не пов’язана з компанією.

У МЗС України відповіли на заяви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який після перемоги його партії на парламентських виборах у країні назвав президента України Володимира Зеленського одним зі своїх «опонентів». У МЗС зазначили, що з повагою сприймають волевиявлення угорського народу, водночас Орбан не має жодних підстав стверджувати, що на шляху до перемоги йому довелося боротися з президентом України.

Президент США Джозеф Байден закликає притягнути путіна до відповідальності за воєнні злочини, які російська армія скоїла в Київській області. Також Білий дім добиватиметься запровадження додаткових санкцій проти росії.