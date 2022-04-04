У Київській області починають зводити переправи через річку Ірпінь

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На місці зруйнованого мосту через річку Ірпінь на трасі М-06 Київ — Чоп зведуть тимчасову переправу, повідомляє Офіс президента.

Її відкриють приблизно за два тижні. Повноцінний рух одним проїздом запустять через два місяці, а обома проїздами — за 3—4 місяці.

Сьогодні президент Володимир Зеленський відвідав і зруйнований міст через річку Ірпінь на трасі Р-30. Тут для зведення тимчасової переправи знадобиться 10 днів, а повноцінний ремонт триватиме 2—3 місяці.